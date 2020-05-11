"أرامكو" تستعد لخفض انتاجها مليون برميل يوميا في يونيو

وجهت وزارة الطاقة السعودية، اليوم الاثنين، شركة أرامكو بخفض إنتاجها من النفط الخام في يونيو "بقدر إضافي طوعي"، وتقليص إنتاجها في شهر مايو الحالي، سعيا لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.





ونقلت قناة العربية الإخبارية عن مصدر مسؤول بالوزارة قوله إن وزارة الطاقة وجهت أرامكو بتخفيض إنتاجها من النفط الخام في يونيو، بقدر إضافي طوعي، يبلغ مليون برميل يوميا، فوق ما التزمت به المملكة في اتفاق أوبك+، في 12 أبريل الماضي.





وأضاف: "بهذا سيكون حجم التخفيض الذي ستلتزم به المملكة، قياسا على معدل إنتاجها في شهر أبريل الماضي، نحو 4 ملايين و800 ألف برميل يوميا، وبالتالي سيكون إنتاجها لشهر يونيو، بعد الخافضين الأساسي والطوعي، 7 ملايين و492 ألف برميل يوميا.





وأشار المسؤول السعودي إلى أن الوزارة وجهت أرامكو بالعمل أيضا على تقليص إنتاج شهر مايو الحالي من مستوى 8.492 مليون برميل يوميا المستهدف، بالاتفاق مع العملاء، مؤكدا أن السعودية تستهدف من هذا الخفض الإضافي تحفيز الدول المشاركة في اتفاق أوبك+، والدول المنتجة الأخرى، للالتزام بنسب الخفض التي التزمت بها، وتقديم المزيد من الخفض في إنتاجها، سعيا منها لدعم استقرار الأسواق البترولية العالمية.