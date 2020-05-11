الإمارات تعلن عن خفض إضافي لإنتاج النفط في يونيو

قالت دولة الإمارات العربية يوم الاثنين إنها ستجري خفضا إضافيا في انتاجها النفطي بمقدار 100 ألف برميل يوميا في يونيو حزيران فوق ما تعهدت به بموجب اتفاق أوبك+، لتنضم بذلك إلى السعودية والكويت في الإعلان عن تخفيضات جديدة في إمدادات الخام.





وقال وزير الطاقة الإماراتي سهيل المزروعي في بيان إنه لدعم الجهود التي تقودها السعودية للمزيد من إعادة الاستقرار إلى أسواق الطاقة، فإن دولة الإمارات تعهدت بإجراء خفض طوعي إضافي قدره 100 ألف برميل يوميا في شهر يونيو حزيران.