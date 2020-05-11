روجينا تتعمد إستفزاز حماتها في مسلسل "البرنس"



يذكر أن مسلسل "البرنس"، تدور أحداثة في إطار درامي تشويقي، حول عائلة رضوان البرنس الذي يجسد شخصيتة الفنان محمد رمضان.



ويشارك في بطولته مجموعة كبيرة من الفنانين منهم الفنان محمد رمضان وأحمد زاهر ورحاب الجمل وسلوى عثمان وإدوارد ونجلاء فتحي وروجينا وريم سامي ومحمد علاء ودنيا عبدالعزيز، والمسلسل من إخراج محمد سامي. ويعرض عبر شاشة "dmc".





نشرت الفنانة "روجينا" مشهد لها من مسلسل "البرنس"، وذلك عبر صفحتها الشخصية في موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير"إنستجرام".وكان المشهد عبارة عن إسفزاز "روجينا" وتعمدها مضايقة أهل زوجها "فتحي" والذي يقوم به الفنان أحمد زاهر حيث قامت برفع قدمها علي الطاولة وأخذت تردد أصل الكعب عالي حد يجي يوصلني أصل أخاف أقع".