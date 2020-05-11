مسلسل الفتوة الحلقه 19 | تعرف على القنوات الناقلة وموعد العرض

مسلسل الفتوة الحلقة 19.. اشتعلت أحداث العمل الدرامي الذي يقدمه النجم ياسر جلال والذي يدور حول شخصية "الفتوة" ويتناول منطقة "الجمالية" إحدى الناطق العتيقة بمصر.





تطورات كبيرة قبل مسلسل الفتوة الحلقة 19





وشهدت أحداث احلقات التي تسبق مسلسل الفتوة الحلقة 19 ثلاثة جرائم قتل من العيار الثقيل والتي ستغير من تفاصيل وأحداث المسلسل في حلقاته القادمة والتي ستعرض طيلة الأيام المتبقية من شهر رمضان المبارك.





التفاصيل المتوقعة لـ مسلسل الفتوة الحلقة 19





ويقدم لكم "الفجر" تفاصيل مسلسل الفتوة الحلقة 19 وكافة الحلقات المختلفة من هذا العمل وبقية الأعمال الدرامية الأخرى المقدمة والمعروضة خلال شهر رمضان المبارك 2020.





أحداث مسلسل الفتوة الحلقة 19





وانطلق العمل الدرامي قبل عرض مسلسل الفتوة الحلقة 19 المقرر إذاعتها اليوم، بمقابلة والدة النجمة مي عمر والتي تجسد شخصية "أحباب" في منزل "فتوة الجمالية" "ليل" وطردت "حسيبة" الزوجة الأولى لأحمد خليل، والتي تؤدي دورها ببراعة النجمة عايدة رياض.





بداية الحلقة السابقة لـ مسلسل الفتوة الحلقة 19





وقتلت "أحباب" والدة "ليل" قبل عرض مسلسل الفتوة الحلقة 19 من قبل مجهول في ظل اختفاء عايدة رياض، كأول جريمة قتل بالحلقة التي ستشهد 3 جرائم قتل وغادرت "نجلاء بدر" حي الجمالية.





الأحداث المتوقعة في مسلسل الفتوة االحلقة 19





ومن المتوقع أن تستمر الإثارة في مسلسل الفتوة الحلقة 19 بعدما حاول أحمد صلاح حسني خلال مسلسل الفتوة الحلقة 18 إقناع زوجته بالبقاء في الجمالية وعدم المغادرة إلا أنها تضرب بكلماته عرض الحائط، فيما كشفت شقيقة ياسر جلال خيانة زوجها لها فعادت إلى بيتها.





مقتل شيخ الحارة قبل مسلسل الفتوة الحلقة 19





وقتل شيخ الحارة في الحلقة السابقة من مسلسل الفتوة الحلقة 19 على أيدي رجال "سيد اللباد" من أجل الحصول على الكنز والاحتفاظ به بمفرده لتشهد الحلقة أحداثً دموية ولاتزال هناك عملية قتل أخرى.





مقتل فتوة الجمالية وأحداث خطيرة متوقعة في مسلسل الفتوة الحلقة 19





قتل النجم حمد خليل "فتوة الجمالية" في مشهد مفاجئ قدم حماية كبيرة للنجم ياسر جلال ابن صديقه ويوصيه بالحفاظ على النجمة مي عمر قبل موته، وهو ما سنعرفه في مسلسل الفتوة الحلقة 19 المقرر عرضها اليوم.





عرض مسلسل الفتوة الحلقه 19 والقنوات الناقلة اليوم

ويذاع مسلسل الفتوة الحلقه 19 يوميا طوال شهر رمضان 2020على قناة الحياة الحمراء في تمام الـ12 مساءً ويعاد في الـ4 عصر اليوم التالي.



