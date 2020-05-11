داعية إسلامي: "الإنجيل في قلوب أمة محمد" (فيديو)

قال الشيخ رمضان عبدالرازق، الداعية الإسلامي، إن هناك مشاركات لفظية كثيرة فى القرآن الكريم، لافتا إلى أنه يجوز إطلاق اسم القرآن على غير كتاب الله.









وتابع عبد الرازق، خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم: "من صفات أمة سيدنا محمد أناجيلهم فى قلوبهم، وهذه من الصفات التى أطلقها الله على أمة النبى النبى محمد صلى الله عليه وسلم، وسمى فيها القرآن إنجيل فى القلب".





وفي سياق منفصل، قال الشيخ الدكتور على جمعة، مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، إن هامان ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم مع فرعون وكأنه مساعده أو رئيس وزراءه أو قائد جيوشه وكبير المهندسين، وكان هامان وفرعون وجنوده في حالة ظلم وطغيان وفساد؛ ولذا أغرقهم الله سبحانه وتعالى في اليم.





وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات سابقة، أن هامان اسمه موجود في القرآن الكريم صراحة دون غيره من الكتب المقدسة الأخرى، فهو لا يوجد في الكتاب المقدس، ولكنه يوجد في بعض البرديات والكتب القديمة، واعتبرها العلماء معجزة للقرآن الكريم، وهي كلمة باللغة الهيروغليفية تعني كبير المهندسين وليس اسمه، ولذا طلب منه فرعون بناء صرح له، في قول الله سبحانه وتعالى: "وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَا أَيُّهَا الْمَلَأُ مَا عَلِمْتُ لَكُم مِّنْ إِلَٰهٍ غَيْرِي فَأَوْقِدْ لِي يَا هَامَانُ عَلَى الطِّينِ فَاجْعَل لِّي صَرْحًا لَّعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ مُوسَىٰ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ"، فكان يريد إقامة دليل أمام الشعب أن موسى يعبد من لا يُري وفقًا لعقليته في خطابه للعموم، وطلبه ليس لكونه متحير ويريد معرفة الأسباب فهو يؤمن أن هناك إله، وإنما يقول ذلك لمسائل سياسية يخاطب بها الشعب بعد فشله الذريع امام السحرة في مناظرتهم مع سيدنا موسى عليه السلام.





وتابع مفتي الجمهورية السابق وعضو هيئة كبار العلماء بالأزهر، أن هذا الصرح كان يشبه الهرم 140 متر، ولكن الله سبحانه وتعالى هدم هذا الصرح رغم أن الهرم مازال موجود حتى الآن وكان بعض الصحابة يُصلى أمامه؛ لكون صرح فرعون تم تشييده لإقامة الدليل على عدم وجود الله.



