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تصدر مصطلح "بابا رامز"بعد انتهاء حلقة منة عرفة

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:51 م
بوابة الفجر
مي مرسي
تصدر مصطلح "بابا رامز"، تريند موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وذالك بعد انتهاء حلقة الفنانة منة عرفة، في برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC"،  في تمام الساعة الـ6:30 مساء.

وكانت الفنانة منة عرفة، ضحية حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، وأجبرها على أن تقول له "بابا رامز"، من خلال تهديده لها بالمياه ودوران كرسي الاعتراف.

واستضاف الفنان رامز جلال الفنانة منة عرفة في الحلقة الـ18 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.

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