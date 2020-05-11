نجم الزمالك يفكر في العروض الأوروبية.. ورغبته تحسم الأمر

أفادت تقارير صحفية مغربية بأن المغربي أشرف بن شرقي نجم الزمالك يعيش في الفترة الحالية حالة من الحيرة بسبب الأندية التركية واليونانية التي أعربت عن رغبتها في ضمه في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.





وكشفت صحيفة المنتخب المغربية أن النجم المغربي حائراً بين رغبته في العودة إلى أوروبا التي سبق وأن لعب فيها بصحبة لانس الفرنسي وبين الاستمرار برفقة الزمالك الذي صنع لنفسه اسما خاصا داخله.





وأكدت الصحيفة المغربية أن بن شرقي سيحرص رفقة وكيل أعماله على حسم مستقبله مباشرة بعد انتهاء أزمة فيروس كورونا المستجد.





وأشارت الصحيفة المغربية إلى أن بن شرقي ينتظر المرحلة التي سيتم فيها السماح له بالعودة لمصر من أجل مناقشة العروض مع المستشار مرتضى منصور رئيس الزمالك.





وذكرت الصحيفة المغربية أن بن شرقي انضم إلى صفوف الزمالك مطلع الموسم الحالي قادما من الهلال السعودي وشارك مع الفريق الأبيض في الحصول على ألقاب كأس السوبر الأفريقي وكأس مصر وكأس السوبر المصري.



