"ده أنا حتى بضحكك".. علي غزلان يسخر من منة عرفة





وكتب "غزلان"، تعليقا على هذه الصورة قائلا: "عزباء.. ده أنا حتى بضحكك"، وأتى علي غزلان، بهذا المصطلح من ياسمين صبري، عند اعترافها بسبب حبها لـ أبو هشيمة في برنامج "رامز مجنون رسمي" قائله "بيضحكني".





يذكر أن الفنانة منة عرفة حلت ضحية الحلقة الـ18 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.



شارك اليوتيوبر علي غزلان، صديق الفنانة منة عرفة، صورة تجمعه بها، بعد انتهاء حلقة "عرفة"، في برنامج "رامزمجنون رسمي"، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".