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لليوم الخامس على التوالي.. ليبيا تعلن عدم تسجيل إصابات بكورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 07:48 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن المركز الوطني الليبي لمكافحة الأمراض، اليوم الاثنين، عن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" لليوم الخامس على التوالي، مع تماثل 4 مصابين للشفاء.

وقال المركز: إنه "استلم اليوم نتائج اختبار للكشف عن الفيروس تعود لـ83 شخصا، تأكد خلوها من الفيروس"، لافتاً إلى بلوغ العدد الإجمالي للإصابات حتى اليوم 64 حالة، بينها 33 حالة نشطة و3 وفيات و28 حالة شفاء.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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