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بيراميدز يستقر على رحيل أنطوي

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر
قرر  الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي بيراميدز بقيادة المدرب الكرواتي أنتي تشاشيتش، الاستغناء عن مهاجم الفريق، خلال الموسم الجديد.

واستقر الجهاز الفني، على رحيل الغاني جون أنطوي مهاجم الفريق وعرضه للبيع خلال الفترة المقبلة، لعدم القناعة الفنية باللاعب.

جاء ذلك القرار بسبب تراجع مستواه الفني، والسعي وراء تسويقه سواء داخل مصر أو فى الخليج على أمل الاستفادة من المقابل المادى وراء بيعه.

يشار إلى أن نادي بيراميدز قد يدخل انطوي في صفقة تبادلية للحصول على خدمات الكونغولي كاسونجو كابونجو مهاجم الزمالك.



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