Advertisements

"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:06 م
بوابة الفجر
حسام زيدان - تصوير: احمد علي
"الكنافة والقطايف" أحد أشهر الأكلات الخفيفة في رمضان، والتي تعقب دائمًا ما ئدة الإفطار في كل بيت مصري، ويحرص المواطنين دائمًا على شراء كميات منها بشكل مستمر قد يصل لأن يكون يوميًا طوال الشهر الفضيل.

"زحام الكنافة"

اقتربت كاميرا بوابة الفجر الإلكترونية من أحد تجمعات المواطنين أمام أحد المحال في منطقة السيدة زينب، وبسؤال أحد المواطنين عن سبب التجمع، قال ضاحكًا "دا زحام الكنافة"، ويبدو التوصيف دقيقًا في تلك الظروف العصيبة التي تمر بها البلاد حيث تتوالى التوصيات بعدم الزحام لتفادي الإصابة بفيروس كورونا.

"خليها على الله" 

ألقينا التساؤل على التجمع، -مع أخذ المسافات المناسبة- هل لا تخشون من الإصابة؟ فأجاب أحد المواطنين قائلًا: "يا أستاذ خليها على الله، مفيش حد هيموت ناقص عمر"، وأضاف "احنا منقدرش نةستغني عن الكنافة والقطايف في البيت"

هل الأمر ضروريًا؟ 

ابتعدنا كثيرًا عن هذا الحشد، والتقينا بعدد من المواطنين منفردين في الشارع، وسألناهم، هل الكنافة والقطايف من الضروريات إلى هذا الحد؟ فأجاب أحد المواطنين ضاحكًا "يا أستاذ مينفعش صيام من غير كنافة"، ثم قال وعلى وجهه علامات الجدية "يستطيع أي مواطن أن يتجنب التزاحم، الكنافة الآن تباع جاهزة في الأفران، يستطيع أن يذهب منفردًا ويشتري ما يحتاج بدون هذا التزاحم الشديد"

وأضاف، "ويستطيع أيضًا أن يختار وقتًا أقل زحامًا ويجهز نقوده ويحدد الكمية المطلوبة بحيث لا يقف سوى دقائق، كما يجب على الجميع أن يتخذ احتياطاته، فالتجمع أمام ذلك المحل لا يوجد فرد واحد مرتدي الكمامة". 

وأشار آخر، "وعي المواطنين بالأزمة يكاد يكون منعدم، أضف إلى ذلك أن الاحتياج يدفع الكثيرين للنزول إلى أعمالهم، ولكن شراء الكنافة والقطايف ليس من الضروريات" ثم قال ضاحكًا "والله الصيام هينفع من غير كنافة".

الكنافة أصلها مصري

وتاريخ الكنافة يعود إلى العصر الفاطمي؛ حيث عرفها المصريون قبل بلاد الشام، فعند دخول المعز لدين الله القاهرة، وكان وقتها شهر رمضان، خرج الأهالي لاستقباله بعد الإفطار وقدموا له الهدايا وكان من بين خيوط الكنافة والتي اعتبروها مظهرًا من مظاهر التكريم، وارتبطت من يومها الكنافة بشهر رمضان المعظم يقدمها الصائمين كهدايا ثم تحولت إلى صناعة انتقلت من مصر إلى باقي البلاد العربية التي تفننت في صناعتها وتجويدها كل مجتمع حسب ما يحب.
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)
"زحام الكنافة".. ولا عزاء لكورونا ومواطن: "الصيام مينفعش من غيرها" (صور)

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

محلات الكنافة شراء الكنفاة والقطايف زحام الكنافة السيدة زينب إصابة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

تطورات جديدة في صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من نصف ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ نصف ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

واقعة مؤسفة قد تعيد محاولات عودة الليجا لنقطة الصفر

منذ أقل من نصف ساعة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

الأهلي يحدد الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 17 دقيقة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 13 ساعة

مفاجأة.. تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

موضوعات متعلقة

أسعار الكنافة والقطايف أول أيام رمضان بالغربية

إقبال على أفران "الكنافة والقطايف" في دمنهور بالبحيرة (صور)

بائع كنافة وقطايف في الغردقة: لازيادة في الأسعار وإقبال المواطنين مُرضى للتجارة (فيديو وصور)

أسعار الكنافة والقطايف اليوم الأربعاء في محافظة البحر الأحمر (صور)

كاميرا "الفجر" تتجول وسط بائعي الكنافة والقطايف بالغردقة وتكشف أسرارها (فيديو وصور)

إقبال كبير على الكنافة والقطايف في خامس أيام رمضان بالغردقة (فيديو وصور)

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟