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"عمو رامز مجنون شوية".. حمادة هلال يعلق على حلقة منة عرفة

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:08 م
بوابة الفجر
مي مرسي
شارك الفنان حمادة هلال، صورة تجمعه بالفنانة منة عرفة، أثناء طفولتها من إحدى لقطات أفلامه، وذالك عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وكتب "هلال"، تعليقا على الصورة، "معلش يا منة عمو رامز مجنون شوية".

وكانت الفنانة منة عرفة ضحية الحلقة الـ18 من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.

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