أسعار الذهب تتحول للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين

تحولت أسعار الذهب للتراجع بنهاية التعاملات اليوم الإثنين، مع صعود عوائد السندات الأمريكية وسط إجراءات رفع قيود الإغلاق النانجمة عن فيروس كورونا.





ويتزايد القلق من احتمالات حدوث موجة جديدة من انتشار الوباء، حيث أفادت السلطات الصينية بالأمس بتزايد حالات الإصابة بالفيروس في شمال شرق الصين، بينما حذرت كوريا الجنوبية من ارتفاع الإصابات الجديدة بكورونا.





وتجاوز عدد إصابات "كوفيد-19" أربعة ملايين حالة عالمياً، بينما أودى بحياة ما يزيد عن 283 ألف آخرين، بحسب جامعة "جونز هوبكينز" الأمريكية.





وعند التسوية، تراجع سعر العقود الآجلة للذهب تسليو شهر يونيو/حزيران بنحو 0.9 بالمائة إلى 1698 دولاراً للأوقية، وهو ما يعادل هبوط 15.90 دولار.





وبحلول الساعة 5:40 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفض سعر التسليم الفوري للمعدن الأصفر بنحو 0.4 بالمائة ليصل إلى مستوى 1624.24 دولار للأوقية.





وخلال نفس التوقيت، ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي والذي يقيس أداء العملة أمام 6 عملات رئيسية بنسبة 0.5 بالمائة إلى 100.221.