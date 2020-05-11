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اقتراح برلماني بغلق المحافظات وتطبيق الحظر الكلي خلال أيام العيد لمنع انتشار كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:15 م
اليزابيث شاكر - عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
اليزابيث شاكر - عضو لجنة الصحة بمجلس النواب
عبداللطيف هيبة
طالبت اليزابيث شاكر، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، بالحظر الكلي خلال أيام العيد، منعا لانتشار فيروس كورونا، الذي قد ينتشر بشكل أكبر في هذه الفترة بتبادل الزيارات والتهاني بين المواطنين خلال أيام العيد.

وقالت شاكر، في تصريحات خاصة لـ"الفجر": "الناس هينزلوا وهيتجمعوا أيام العيد، والحظر الكلي هو الحل لمنع إنتشار الفيروس"، مقترحة غلق المحافظات بالكامل وعدم السماح للخروج أو الدخول للمواطنين خارجها خلال أيام العيد، حفاظا على صحة المواطن وعدم إعطاء الفرصة للفيروس للانتشار، مما يؤدي إلى عواقب وخيمة.

أما عن الحظر الكلي في الأيام العادية سواء في رمضان أو عقب أيام العيد، رفضت عضو "صحة البرلمان" تطبيق الحظر الشامل، لأنه سيتبعه آثار سلبية على العمالة الغير منتظمه التي تحصل رزقها اليومي، كما أن الحظر الكلي سيؤدي إلى صعوبة الحصول على مستلزمات البيت من طعام وغيره، متابعة: " الناس هتجوع وقتها ومش هيلاقوا الجبنه أو المربى في حالة تطبيق حظر كلي في الأيام العادية، أما في أيام الأعياد فمن الطبيعي المواطنين جميعهم بيكونوا أجازة أسبوع كامل فلم يؤثر هذا الأسبوع عليهم".

كانت وزارة الصحة والسكان، قد أعلنت اليوم الاثنين، عن خروج 97 من المصابين بفيروس كورونا، من مستشفيات العزل والحجر الصحي، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 2172 حالة حتى اليوم.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 2655 حالة، من ضمنهم الـ 2172 متعافيا.

8 وفيات جديدة
وأشار المتحدث، إلى تسجيل 346 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، بالإضافة إلى وفاة 8 حالات جديدة.

وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل والحجر الصحي تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، مضيفًا أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم الاثنين، هو 9746 حالة من ضمنهم 2172 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفيات العزل والحجر الصحي، و533 حالة وفاة.

الاجتماع الدوري لوزيرة الصحة
وعقدت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اجتماعها الدوري مع الأطقم الطبية بمستشفيات العزل عبر تقنية الفيديو كونفرانس، اليوم الاثنين، وذلك لمتابعة سير العمل والاطمئنان على توفير كافة الاحتياجات ومتابعة تطبيق بروتوكولات العلاج المحدثة ومعايير مكافحة العدوى.

وخلال الاجتماع اطمأنت الوزيرة على اتباع الأطقم الطبية الإجراءات الوقائية والاحترازية، وتوافر الاحتياجات الاستراتيجية الكافية من المستلزمات الوقائية الشخصية للأطقم الطبية من البدل الواقية أحادية الاستخدام و"الجوانتيات" والكمامات.

كما تابعت العمل بمنظومة الميكنة التي طبقتها الوزارة بمستشفيات العزل والتي ساهمت في ربط المستشفيات بالمعامل المركزية وهيئة الإسعاف ونزل الشباب، مما يساهم في سرعة وسهولة تداول المعلومات الخاصة بالمرضى إلكترونيًا، وتلبية احتياجات كل مستشفى أولًا بأول.

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