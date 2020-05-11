"الطفلة المعجزة".. تعليق رامز جلال على حلقته مع منة عرفة

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شارك الفنان رامز جلال، صور من حلقته مع منة عرفة، في برنامجه "رامز مجنون رسمي"، وذالك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".





وكتب "جلال" تعليقا على هذه الصور قائلا "الطفلة المعجزة.. منة عرفة"، وتفاعل الجمهور مع المنشور من خلال خاصية التعليقات وكانت أبرز تلك التعليقات، "ألف سلامة على الكاميرا أهم حاجة تكون الكاميرا بخير..أنت خفت على الكاميرا أكتر من المصور"،"منة عرفة الحالة الاجتماعية عزباء"،"أحلى حلقة".





يذكر أن الفنانة منة عرفة حلت ضحية الحلقة الـ18 من برنامج "رامز مجنون رسمي"،المذاع على قناة " MBC" في تمام الساعة الـ6:30 مساء.

