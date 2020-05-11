Advertisements

تطورات جديدة في صفقة لاوتارو مارتينيز

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:31 م
بوابة الفجر
كشفت تقارير صحفية إسبانية اليوم عن تطور جديد فى الصفقة المحتمل حدوثها خلال فترة الإنتقالات الصيفية القادمة بين برشلونة وإنتر ميلان والذى يسعي الفريق الكتالوني لضم نجم النيراتزورى اللاعب الأرجنتيني لاوتارو مارتينيز.

وذكرت صحيفة "سبورت"، الإسبانية، فإن إنتر ميلان مستعد لبيع لاوتارو إلى برشلونة، إذا قام الفريق الكتالوني بتضمين الصفقة بلاعب يلعب في مركز الظهير الأيمن.

وأضافت الصحيفة أن إنتر يرحب بضم نيلسون سيميدو ظهير برشلونة، أو البرازيلي إيمرسون المعار حاليًا لريال بيتيس.

وأوضحت الصحيفة أن على الرغم من تمسك النيراتزورى بالحصول على قيمة الشرط الجزائى فى عقد اللاعب والبالغ 111 مليون يورو إلا وأن الإدارة أصبجت منفتحه بالحصول على مقابل مادي بجانب الظهير الأيمن.

وأكدت الصحيفة أن إيمرسون هو الخيار الأكثر قابلية للتنفيذ خاصة أن سيميدو تلقي عرض قوي من مانشستر سيتي الإنجليزي.

أخبار تهمك

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 10 ساعات

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

مفاجأة.. تفاصيل عقد فايلر الجديد مع الأهلي

منذ أقل من ساعتين

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 3 ساعات

تطورات جديدة في صفقة لاوتارو مارتينيز

منذ أقل من نصف ساعة

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

واقعة مؤسفة قد تعيد محاولات عودة الليجا لنقطة الصفر

منذ أقل من نصف ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ حوالي 23 ساعة

الأهلي يحدد الصفقات الجديدة

منذ ساعة و 16 دقيقة

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يوم

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 13 ساعة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 11 ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ نصف ساعة

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 13 ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:26 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

08:20 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟