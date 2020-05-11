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مسلسل "اللعبة" الحلقة 21.. تحدي جديد بتجميع عدد 555 شخصًا في مكان واحد

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:18 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة 21 من مسلسل "اللعبهة المذاع عبر قناة mbc مصر، ودارت الأحداث حول اتصال الرقم المجهول صاحب اللعبه ليخبرهم عن التحدي الجديد للعبة وعن الشروط اللازم تحقيقها للفوز بالتحدي، ويشترط في التحدي الجديد هو أن من يستطيع تجميع 555 شخص في مكان واحد قبل المنافس له، سيفوز بالتحدي والجائزة المالية.

 

المسلسل عرض في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.

 

يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.

 

ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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