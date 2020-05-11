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"أردوغان" يعلن رفع قيود التنقل من وإلى 9 ولايات
الإثنين 11/مايو/2020 - 08:00 م
وكالات
أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، اليوم الإثنين، عن فرض حظر تجوال جديد لمدة 4 أيام بدءا من يوم 16 مايو الجاري، ضمن إجراءات مكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، ورفع قيود الخروج والدخول من وإلى 9 ولايات.
وبهذا القرار ارتفع إجمالي الولايات التركية، التي رفعت عنها قيود التنقل إلى 16، في حين أبقت السلطات الحظر على 15 أخرى.
وقال أردوغان: إن "على المواطنين أن لا يعتبروا بهذه الخطوات أن الأمور قد عادت إلى ما قبل يوم 10 مارس الماضي، ويجب أن نواصل حياتنا وفق الإجراءات التي ستحمينا من خطر الوباء"، مؤكداً على أن أعداد المصابين والوفيات والراقدين في أقسام العناية المركزة والخاضعين للتنفس الاصطناعي، مستمرة في التراجع.
ولفت إلى أن دور كبار السن في دول الغرب شهدت كوارث كبيرة بسبب تفشي كورونا بين قاطنيها، مضيفا: "لكننا في تركيا حافظنا على كبارنا، ونبذل قصارى جهدنا لمواجهة وباء كورونا وحماية كبار السن في بلادنا".
وذكر أن تبرعات حملة التضامن لصالح المتضررين بكورونا بلغت ملياري ليرة، أي نحو 282 مليون دولار، معتبراً أن "هناك أطرافا لجأت إلى محاولات لضرب اقتصادنا، بعد أن شعرت بالعجز أمام تقدمنا في الملفين السوري والليبي".
هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.
وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.
وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.
وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.
كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.
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