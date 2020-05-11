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واقعة مؤسفة قد تعيد محاولات عودة الليجا لنقطة الصفر

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:28 م
ارثور
ارثور
شهدت تدريبات برشلونة اليوم الإثنين واقعة مؤسفة ضد البروتوكول الحكومي الإسباني من قبل اللاعب البرازيلي أرثور ميلو.

وحضر اللاعب، وفقا لتقارير إسبانية، مران اليوم بسيارة "فيراري"، بينما كان قد حضر مران يوم الجمعة الماضي بسيارة "رانج روفر"، وتم إثبات ذلك في دفتر حضور اللاعبين بوجود مندوب من الليجا، للإشراف على تعليمات الرابطة خلال المران.

وتتواصل الجهود من قبل رابطة الليغا الإسبانية برئاسة خافيير تيباس، من أجل عودة الدوري، خلال الفترة المقبلة، بعد أن تم تعليق النشاط الرياضي منذ شهر مارس الماضي، بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".

ومن أجل عودة البطولة، فرضت رابطة الليغا عددا من التدابير الوقائية والاحترازية، وتم إرسال بنود البروتكول الذي وضعته للأندية واللاعبين، وينص أحد البنود أنه على كل لاعب أو عضو في الجهاز الفني للفرق، الوصول إلى المنشآت الرياضية ومكان التدريب من المنزل، باستخدام السيارة الشخصية، ويجب أن تكون هي نفس السيارة دائما، ولا يتم تغييرها.

وكشف مصدر مقرب من اللاعب لشبكة "كادينا سير" الإسبانية الشهيرة، أن أرثور ميلو اضطر لتغيير سيارته اليوم لأن السيارة التي وصل بها يوم الجمعة، لم يكن فيهها وقود، مما دفعه لركوب سيارته الثانية "فيراري" حتى لا يتأخر عن موعد التدريب.

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