محمد شاهين يجدد التعاون مع وليد سامي في "صوت الآذان"

انتهى الفنان محمد شاهين، من تسجيل أغنية "صوت الآذان" الذي من خلالها كرر التعاون مع الملحن وليد سامي بعد نجاح "مركب حياة".

الأغنية من كلمات سيد عزمي، وألحان وليد سامي، وتوزيع إسلام الحسن، والكليب من إخراج محمود بومبو، ويتم طرحه خلال الأيام المقبلة.

جدير بالذكر أن وليد سامي كان قد تعاون مع الفنان أحمد سعد من خلال أغنية "مفيش حاجة صعبة" وهي تتر مسلسل "البرنس" بطولة الفنان محمد رمضان، وتعاون أيضًا مؤخرًا مع المطرب محمد شاهين وذلك من خلال أغنية جديدة بعنوان "مركب حياة" وهي من كلمات ساره سعيد وألحان وليد سامي وتوزيع عمرو الخضري، وحقق نجاحًا كبيرًا.