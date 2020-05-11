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إدوارد يطلب من مروة الأزلي التخلص من الجنين

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:27 م
بوابة الفجر
هبة أحمد

قامت قناة "dmc"، منذ قليل بعرض الحلقة الثامنة عشر للفنان محمد رمضان.

دارت أحداث الحلقة الٓـ18 من مسلسل "البرنس"، حول معرفة "رضوان"، بخطف ابنته من قبل شقيقه"فتحي" فدفعه ذلك للانهيار، ومصادرة الهاتف الذي تحدث منه مع والد زوجته، وتم وضعه في حبس انفرادي.

سؤال فتحي، عن سبب زيارة"فدوى" روجينا لأهله لتخبره بأنها ذهبت لمعرفة أهله لأنها كانت تشعر بملل،لكنه يكذبها، وتخبره أنه ذهبت لكي تعلم على زوجته شيماء.

إبلاغ "عبد الرحمن" والد لبنى للمباحث عن سرقة "فتحي" لإبنة "رضوان"محمد رمضان.

إبلاغ "فتحي" لمريم بأن والدها تم القبض عليه بسبب سرقته لزوجته"فدوى".

تشاجر "علا" نور اللبنانية مع"هايدي"جوري بكر بسبب اعتقادها بأنها تسعى لآخذ "كمال عناني"منها.

ابلاغ "عبد المحسن" إدوارد ل" سكر"مروة الأزلي أن تقوم بتنزيل الجنين لحين ما يأخذ حقه في الميراث لكي يستطيع الزواج بها.

يُشار أن مسلسل"البرنس" من تأليف وإخراج محمد سامي،بطولة محمد رمضان، أحمد زاهر، عبد العزيز مخيون، إدوارد، نجلاء بدر، محمد مهران، إنعام الجريتلي، بدرية طلبة، محمد علاء، رحاب الجمل.

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فدوى بدرية الحلقة الثامنة عشر

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