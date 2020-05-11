البنك الأهلي يفتح باب التدريب لطلاب الفرق الرابعة

أعلن البنك الأهلي المصرى عن فتح باب التقديم في برنامج تدريب الخريجين للطلبة المقيدين بالفرقة الرابعه في الجامعات المصريه بالشروط الاتيه:





شروط التقدم : ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات





الكليات والتخصصات المطلوبة :

- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)

- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)

- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)

- تكنولوجيا المعلومات

- حاسبات ومعلومات

- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)

- حقوق





التقديرات للسنوات الدراسية السابقة : جيد جدا فأعلى

ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق





الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي - اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة





مدة التدريب : 3 اشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات



