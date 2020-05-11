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البنك الأهلي يفتح باب التدريب لطلاب الفرق الرابعة
الإثنين 11/مايو/2020 - 08:29 م
أعلن البنك الأهلي المصرى عن فتح باب التقديم في برنامج تدريب الخريجين للطلبة المقيدين بالفرقة الرابعه في الجامعات المصريه بالشروط الاتيه:
شروط التقدم : ان يكون المتقدم من طلاب إحدى الجامعات أو الكليات أو الاكاديميات أو المعادلة من المجلس الأعلى للجامعات
الكليات والتخصصات المطلوبة :
- تجارة (محاسبة، ضرائب، تمويل، تسويق، إدارة، تجارة خارجية)
- إدارة اعمال (بنوك، ائتمان، مالية، موارد بشرية، نظم ومعلومات إدارية، منشأة مالية، إدارة اعمال دولية، لوجستيات، تسويق)
- اقتصاد وعلوم سياسية (اقتصاد، إحصاء)
- تكنولوجيا المعلومات
- حاسبات ومعلومات
- هندسة حاسبات (حاسبات، اتصالات)
- حقوق
التقديرات للسنوات الدراسية السابقة : جيد جدا فأعلى
ألا يكون للمتقدم اقارب بالبنك حتى الدرجة الثالثة وفقا والجدول المرفق
الأوراق المطلوبة: صورة بطاقة الرقم القومي - اثبات قيد / بيان نجاح مثبت فيه الفرقة الدراسية والتقدير العام عن الأعوام السابقة
مدة التدريب : 3 اشهر شريطة اجتياز الاختبارات والمقابلات
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