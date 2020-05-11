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فايلر يرفض إلغاء الموسم ويطالب الخطيب بالتدخل

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:49 م
رينيه فايلر
رينيه فايلر
محمد الصو
تواصل السويسرى رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، مع مجلس الإدارة برئاسة محمود الخطيب من أجل التدخل لإعادة النشاط الرياضي مرة أخرى.

ويتوقف النشاط الرياضي في مصر وأغلب دول العالم بالوقت الحالي، بناءً على توصية من وزارات الصحة العالمية بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد.

وأكد فايلر، خلال محادثاته مع إدارة القلعة الحمراء، بأنه لا يرغب في إنهاء الموسم أو إلغائه، وضرورة استكماله من أجل الاستعداد للبطولات الإفريقية.

ويكثف مجلس إدارة النادى من اتصالاته مع اللجنة الخماسية فى الأيام الماضية، من أجل البحث عن حلول بشأن استئناف النشاط.

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محمود الخطيب رينيه فايلر رياضة الاهلي الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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