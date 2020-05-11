ارتفاع أسعار البنزين وتراجع الديزل والكاز بالأسبوع الأول من مايو

ارتفعت أسعار البنزين بنوعيه في الأسواق العالمية خلال الاسبوع الأول من شهر مايو الحالي مقارنة مع معدل أسعاره لشهر أبريل الماضي.





وقالت بيانات أعلنتها وزارة الطاقة والثروة المعدنية اليوم الاثنين أن البنزين أوكتان 90 سجل سعرا بلغ 211 دولارا للطن مقابل 164.5 دولار في شهر أبريل وبنسبة ارتفاع بلغت 3 .28%، كما ارتفع سعر البنزين أوكتان 95 من 3ر174 دولار للطن الى 6.227 دولار وبنسبة ارتفاع بلغت 6 .30%.





أما سعر الديزل فقد انخفض من 3 .220 دولار للطن إلى 6 .218 دولار وبنسبة انخفاض 8 .0% كما انخفض سعر الكاز من 7 .167 دولار للطن إلى 7 .150 دولار وبنسبة انخفاض 1 .10%.





وانخفض سعر زيت الوقود في الأسبوع الأول من شهر أبريل إلى 9 .131 دولار للطن مقارنة مع السعر المسجل في شهر أبريل الماضي والبالغ 1 .145 دولار وبنسبة انخفاض بلغت 1 .9%.





من جانب آخر، ارتفع سعر الغاز البترولي المسال لشهر مايو إلى 340 دولارا للطن مقارنة مع سعره المسجل في شهر نيسان الماضي والبالغ 2 .245 دولار.





وكان سعر خام برنت قد ارتفع في الأسبوع الأول إلى 1 .22 دولار للبرميل مقارنة مع سعره في شهر أبريل والذي بلغ 2 .19 دولار.