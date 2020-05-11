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إسرائيل تسجل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 08:44 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلنت وزارة الصحة الإسرائيلية، مساء اليوم الإثنين، عن تسجيل 30 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لبيلغ عدد المصابين إلى 16492 حالة، ووصل عدد الوفيات إلى 254 إثر تسجيل 5 حالات جديدة.

وأفادت الوزارة الإسرائيلية بوجود 48 إصابة وصفت حالتهم بالمتوسطة و73 خطيرة، إضافة إلى 64 خاضعين للتنفس الاصطناعي، فيما تماثل 11548 مصابا للشفاء.

وكانت الحكومة الإسرائيلية، قد قررت يوم أمس الأحد، تخفيف بعض أنظمة الطوارئ، وبالتالي فإن الإغلاق المفروض سيقتصر على المحلات التجارية خلال رمضان في البلدات العربية وعلى الأماكن، التي أعلن أنها مناطق مغلقة فقط، كما قررت إلغاء حظر الدخول إلى الحدائق والمتنزهات العامة.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,227 مليون إصابة، بينهم أكثر من 285 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,512 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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