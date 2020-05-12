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مائدة رمضان بنكهة عراقية.. طريقة عمل مقلوبة الدجاج وسلطة الباذنجان

الثلاثاء 12/مايو/2020 - 10:02 ص
مقلوبة الباذنجان والدجاج
مقلوبة الباذنجان والدجاج
مارينا بشارة
سنقدم لكِ سيدتي، اليوم الثلاثاء، مائدة رمضانية على الطريقة العراقية، حيث يستعرض موقع "الفجر" طريقة عمل فطار رمضان، وهو مقلوبة الدجاج بالباذنجان وسلطة الباذنجان على الطريقة السعودية الأصلية.

مقادير تحضير مقلوبة الدجاج بالباذنجان:
3 أكواب (750 جم) مرق دجاج
2 كوب (400 جم) أرز مغسول ومنقوع لمدة 30 دقيقة
½ كيلو (500 جم) صدور دجاج
2 ثمرة باذنجان مقشرة ومقطعة شرائح طولية
2 ثمرة بطاطس كبيرة مقشرة ومقطعة حلقات ملح وفلفل أسود

طريقة تحضير مقلوبة الدجاج بالباذنجان:

1_ قومي بتتبيل الدجاج والباذنجان والبطاطس بالملح والفلفل الأسود، ونتركه لمدة 30 دقيقة.
2_شوحي الدجاج على الجهتين حتى يتغير لونه.

3_ اقلي البطاطس والباذنجان في زيت غزير، حتى يصبح لونهما ذهبي.

4_ رصي الباذنجان في قاع القدر، ثم الدجاج، ثم البطاطس.

5_ صفي الأرز من الماء، ثم ضعيه فوق البطاطس، ثم صبي المرق حتى يغطي الأرز بمقدار عقلة.

6_ اتركي الأرز على النار حتى يغلي، ثم غطي القدر، واتركيه على نار هادئة جدا لمدة 45 دقيقة حتى يستوي.

تحضير سلطة الباذنجان:
حبتان من الباذنجان ذات الحجم الكبير.
4 حبات من الفلفل الأخضر الحلو كبير الحجم.
6 حبات من الخيار.
حباتٍ من الطماطم كبيرة 4.
بصلتان كبيرتا الحجم.

صوص سلطة الباذنجان:
6 ملاعق كبيرة من الكاتشب
4 ملاعق كبيرة من الصوص.
ملعقة صغيرة من الشطة.
ليمونة متوسطة الحجم.
فلفل أسود حسب الرغبة.
ثوم بودرة.

تحضير سلطة الباذنجان:
1_ قومي بتقشير الباذنجان وقطِعيه إلى قطع صغيرة الحجم.

2_ أحضري مقلاة واسعة وضعي الزيت النباتي ثم ارفعيها على النار واقلي قطع الباذنجان، وبعد أن تتحمر أخرجيها من الزيت وضعيها على ورق التنشيف لتمتص الزيت.

3- قومي تقشير البصل ثم اقليه أيضًا وضعيه جانبًا.

4_ اغسلي الطماطم ثم قطِعيها إلى قطع صغيرة وضعيها في وعاء عميقٍ، ثم قطِّعي الفلفل الحلو والخيار وضعي القطع فوق قطع الطماطم.

5_أحضري وعاء عميق ثم اخلطي جميع المكونات السابقة معًا ورشي فوقها الصوص، ثم قدِميها.

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مقلوبة الدجاج طريقة عمل طبخة أكلة

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