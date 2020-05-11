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راندا رزق ونزيهة العبيدي وسهام الشعشاع في ليلة خاصة بصالون القاهرة الثقافي أونلاين غدًا

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:33 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

بالتعاون مع الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة دكتور هيثم علي الحاج، وضمن الأنشطة التي تقدمها الهيئة عبر الصفحة الرسمية لمعرض القاهرة الدولي للكتاب، ينظم صالون القاهرة الثقافي الدولي برئاسة الشاعر والكاتب الصحفي محمد حميدة، في العاشرة مساء الثلاثاء 19 رمضان ، حلقة نقاشية خاصة حول الآثار الاجتماعية لفيروس كورونا في المنطقة العربية، من خلال البث المباشر عبر صفحتي الصالون ومعرض القاهرة الدولي للكتاب، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"؛ ضمن مبادرة "خليك في البيت.. الثقافة بين إيديك"، التي أطلقتها وزارة الثقافة بهدف الإرتقاء بالوعي وزيادة الحصيلة المعرفية لدى جموع الشعب.

 

يستضيف الصالون وزيرة المرأة التونسية السابقة نزيهة العبيدي، والدكتورة راندا رزق عضو المجلس الرئاسي للمسؤولية الاجتماعية بمصر، وفي الجزء الثاني من الليلة يستضيف الصالون الشاعرة السورية سهام الشعشاع.

 

يدير الأمسية الشاعر والإعلامي محمد حميدة مؤسس صالون القاهرة الثقافي الدولي، والفنانة التشكيلية مها السباعي من سوريا، وتستمر الأمسية لمدة 80 دقيقة على جزئين عبر صفحة معرض القاهرة الدولي للكتاب.

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