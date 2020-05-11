المهن التمثيلية تخاطب "الصحفيين": غادة عبدالرازق لم تتطاول على طارق الشناوي

تلقت نقابة الصحفيين، برئاسة الكاتب الصحفي ضياء رشوان، خطابًا من الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية، ردًا على مخاطبته له بخصوص شكوى الزميل الناقد الفني طارق الشناوي، بخصوص ما نُسب للفنانة غادة عبدالرازق من تصريحات سلبية تجاهه.





وأعرب نقيب المهن التمثيلية في خطابه عن أن أعضاء النقابة يكنون للناقد الكبير كل التقدير والاحترام، وعلى رأسهم الفنانة غادة عبدالرازق، وأكد نص الخطاب أن الفنانة المذكورة لم تصرح أبدًا بمثل هذا التصريح، فلا يمكن أن يصدر عنها مثل هذه الاتهامات في حق أي زميل أو أي ناقد عامة، فما بالنا بناقد مخضرم وله تاريخ مثل الأستاذ طارق الشناوي تحديدًا.





وكان قد أحال المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، برئاسة الكاتب الصحفي مكرم محمد أحمد، الشكوى التي تقدم بها الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الممثلة غادة عبدالرازق، لنقابة المهن التمثيلية، برئاسة أشرف زكي؛ للتحقيق فيها وإفادة المجلس بنتائج التحقيق.

وقال الخطاب الذي أعده المجلس لإرسالة للنقابة:"الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية تحية طيبة وبعد، تلقي المجلس شكوى من الناقد طارق الشناوي ضد الفنانة غادة عبدالرازق لما نشرته على صفحتها الشخصية على موقع فيس بوك، من عبارات سب وقذف وإهانة واضحة وصريحة، نثق في حسن تصرفكم في هذه الشكوى لما جاء فيها من عبارات وأوصاف واتهامات خطيرة ضد ناقد فني أعلن رأيه في أعمال الفنانة حماية لحرية الرأي والتعبير".





وقد تلقت لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام، شكوى من الناقد الفني طارق الشناوي، ضد الصفحة الشخصية للممثلة غادة عبدالرازق بتهمة السب والقذف.