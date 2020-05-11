جيرالدو يقترب من الرحيل عن الأهلي

كشفت تقارير صحفية أنجولية أن الأنجولي جيرالدو دا كوستا نجم الأهلي أصبح مرشحًا بقوة للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء في الموسم المقبل.





وأفادت صحيفة جورنال دي أنجولا الأنجولية بأن أول أغسطس (بريميرو دو أوجوستو) والفريق السابق لجيرالدو يرغب في عودة النجم الأنجولي في الموسم المقبل.





وأوضحت الصحيفة الأنجولية أن جيرالدو لن يستمر مع الأهلي في حال تجديد عقد المدير الفني السويسري رينيه فايلر المدير الفني للمارد الأحمر وذلك لعدم اقتناعه بمستواه بالإضافة إلى توتر العلاقة بينهما.





وأكدت الصحيفة الأنجولية أن أول أغسطس مازال يترقب الموقف النهائي لعودة النشاط الكروي في أنجولا للتقدم بطلب رسمي من أجل التعاقد مع جيرالدو في الموسم المقبل.





وأشارت الصحيفة الأنجولية إلى أن جيرالدو ساهم في تأهل أول أغسطس إلى الدور نصف نهائي من بطولة دوري أبطال أفريقيا في عام 2018.



