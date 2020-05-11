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صندوق النقد الدولي: مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي ناجح

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر
أمنية فوزي
قالت أوما راماكريشنان رئيسة بعثة مصر بصندوق النقد الدولي، إنه من المتوقع أن يعزز برنامج الاستعداد الائتماني الثقة في الاقتصاد المصري.

وأضافت رئيسة بعثة مصر، خلال تصريحاتها للإعلامية لميس الحديدي، ببرنامج "القاهرة الآن"، المذاع على فضائية "الحدث"، أن قيمة القرض وفقًا لأداة الاستعداد الائتماني لم يتم تحديدها مسبقًا، لافتة إلى أن صندوق النقد الدولي يعمل مع الحكومة المصرية لتصميم مجموعة قوية من السياسات لدعم الانتعاش الاقتصادي.

وأكدت أن مصر نفذت برنامج إصلاح اقتصادي ناجح قبل أزمة فيروس كورونا، لافتة إلى أنه من المتوقع ارتفاع الدين العام مؤقتًا إلى أكثر من 91% من الإنتاج المحلي.


وافق المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى، اليوم الاثنين، على إقراض مصر 2.772 مليار دولار، من خلال من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) لاحتواء تداعيات جائحة كورونا الاقتصادية.

قالت كريستالينا جورجييفا، مدير عام صندوق النقد الدولى: "لمساندة جهود مصر لاحتواء الأثر الاقتصادى والمالى لجائحة كورونا، طلب البنك المركزى والحكومة المصرية مساعدة مالية من الصندوق من خلال "أداة التمويل السريع" (RFI) واتفاق الاستعداد الائتمانى وسيسمح التمويل الطارئ من خلال "أداة التمويل السريع" للحكومة بمعالجة احتياجات ميزان المدفوعات العاجلة ودعم القطاعات الأشد تضررا وفئات المجتمع الأكثر هشاشة"، متوقعة أن يتم عرض طلب الاستفادة من "أداة التمويل السريع" على المجلس التنفيذى للصندوق فى غضون الأسبوعين القادمين".

وأضافت، "ويعمل خبراء الصندوق مع الحكومة المصرية أيضا لدعم سياساتها الاقتصادية الكلية القوية من خلال "اتفاق الاستعداد الائتماني"، ونحن نؤيد كل التأييد ما تهدف إليه الحكومة من حماية المكاسب الكبيرة التى تحققت فى ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" الذى استمر 3 سنوات وتم استكماله بنجاح فى العام الماضى، وإذا تمت الموافقة على هذه الحزمة الشاملة من الدعم المالى، فسوف تعزز الثقة فى الاقتصاد المصرى، وتحقق تقدما أكبر فى حماية فئات المجتمع الأكثر هشاشة، وتُرسى الأساس لتعافٍ اقتصادى قوي. ومن شأنها أن تؤدى أيضا إلى تسريع جهود مصر الإصلاحية الرامية إلى دعم تحقيق النمو المستدام والغنى بالوظائف على نطاق واسع".

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