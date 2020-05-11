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ميرنا جميل تقترح تشغيل الإنذار للفوز بالتحدي بـ"اللعبة"

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:48 م
بوابة الفجر
سيدة صادق

انتهت منذ قليل أحداث الحلقة 21 من مسلسل "اللعبة"، وذلك عبر قناة mbc مصر، ودارت الأحداث حول شيكو وميرنا جميل، حيث قامت "ميرنا"، بعرض إقتراح على "شيكو"، لاساعده في الفوز بالتحدي.


وإقترحت ميرنا جميل علي "شيكو"، بتشغيل جهاز الإنذار في يوم الإجازه في الفندق حيث أن الجميع سيكون موجود يالفندق، وبمجرد تشغيل جهاز الإنذار سيتجمع النزلاء في مكان واحد و بالاالي يتحقق شرط الفوز بالتحدي.

وقامت ميرنا جميل بمعاقبه شيكو ومحمد ثروت وسامي مغاوري عندما ذهبو للفندق لتطبيق فكرتها مما آثار تعجبهم حيث أنها صاحبة الفكره

وقامو بالتعجب منها متسائلين لماذا تفعل ذلك وهي صاحبة الفكره، وقامت بإخبار شيكو أنها إتفقت معه أنهم يفصلون العمل عن الحياه الزوجية والبيت وقامت بفصلهم من الفندق.




وعرض المسلسل في شهر يناير الماضي، وحقق نجاحاً كبيراً، على منصة شاهد، وزادت عدد المشاهدات في شهر رمضان الكريم.


يذكر أن مسلسل "اللعبة" تدور أحداثة حول شخصية مدير فندق يدعى "وسيم" يتعرض خلال عمله للعديد من المواقف الكوميدية مع جهات سياحية وغيرها.



ويشارك في العمل هشام ماجد شيكو، مي كساب، أحمد فتحي، محمد ثروت سامي مغاوري، محمد سلام، عارفة عبدالرسول، ميرنا جميل دعاء مصطفى رجب، سعد المختار، بيومي فؤاد، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجي، وتأليف احمد سعد والي، إبراهيم صابر، ومحمد صلاح خطاب، وإخراج معتز التوني.

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