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شركة بتروكيماويات كويتية تدرس إصدار سندات هذا الأسبوع

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:47 م
بوابة الفجر

قالت أربعة مصادر مطلعة إن شركة ايكويت الكويتية للبتروكيماويات تعتزم إصدار سندات وصكوك مقومة بالدولار الأمريكي ربما يوم الثلاثاء، وهو ما يحيي إصدارا للديون جرى تأجيله في أواخر مارس  بسبب تقلبات الأسواق.

وقال اثنان من المصادر إن الإصدار سيتألف من صكوك لأجل خمس سنوات وسندات تقليدية في إصدار بالحجم القياسي، وهو ما يعني أنه لن يقل عن 500 ملون دولار.

وفي أواخر مارس آذار، كانت ايكويت للبتروكيماويات، وهي مشروع مشترك بين شركة داو للكيماويات ووحدة من مؤسسة البترول الكويتية، تعتزم إصدار سندات مقومة بالدولار لأجل عشر سنوات و30 سنة وصكوك لأجل خمس سنوات. وتقول المصادر إنها أجلت تلك الخطط بعد الإخفاق في الحصول على التسعير الذي سعت إليه عقب تقلبات ضخمة في السوق.

ولم ترد ايكويت للبتروكيماويات حتى الآن على طلب من رويترز للتعقيب على الصفقة.

وقال أحد مديري الصناديق عن الصفقة الجديدة ”بيع صعب في هذه السوق“، مشيرا إلى ضعف نتائج أعمال الشركة وخلفية صعبة للقطاع.

وقال مصدر إن البنوك التي اختيرت للإصدار الأصلي في مارس هي التي سترتب العملية.

وكانت البنوك التي عُينت في مارس هي سيتي وجيه.بي مورجان وبيتك كابيتال وإم.يو.إف.جي والوطني للاستثمار (أن بي كيه كابيتال) وبنك أبوظبي الأول وإتش.إس.بي.سي وميزوهو وإس.إم.بي.سي نيكو.

جمعت قطر وأبوظبي والسعودية مجتمعة 24 مليار دولار في إصدارات ضخمة لسندات الشهر الماضي، والتي كانت أول إصدارات ديون عامة في منطقة الخليج منذ فبراير.

وأظهرت السوق الأساسية المزيد من الدلائل على التحسن الأسبوع الماضي عندما جمعت البحرين، المصنفة ديونها عالية المخاطر، ملياري دولار في إصدار للدين.

وقالت مصادر يوم الاثنين إن صندوق مبادلة التابع لحكومة أبوظبي عين بنوكا لإصدار محتمل لسندات في ثلاث شرائح يتكون من سندات تقليدية لأجل ست سنوات وعشر سنوات وسندات فورموزا مزدوجة الإدراج لأجل 30 عاما. وقال مصدر مصرفي إن العملية ستنطلق يوم الثلاثاء.

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