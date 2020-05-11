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مسؤول أمريكي يكشف عن نتيجة فحص كورونا لقائد الحرس الوطني

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
وكالات

أعلن مسؤول أمريكي، مساء اليوم الإثنين، عن عدم إصابة قائد الحرس الوطني الجنرال جوزيف لينجيل، بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19"، لافتاً إلى أن النتائج الاختبار الذي أجراه جاءت "سلبية".  

وفي وقت سابق، قال مسؤولون: إن "الجنرال جوزيف لينجيل يواجه حالة من عدم اليقين بعدما جاءت اختبارات أجريت له مطلع الأسبوع بشأن فيروس كورونا، متضاربة بين إيجابية وسلبية".  

وصرح أحد المسؤولين: أنه بالإضافة إلى لينجيل فقد خالط قائد العمليات البحرية الأميرال مايك جيلداي، أحد أفراد أسرته، الذي أثبتت الاختبارات إصابته بفيروس كورونا، موضحاً أن الاختبارات أثبتت عدم إصابة "جيلداي" بكورونا، ولكنه وضع نفسه في حجر صحي كإجراء احترازي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,236 مليون إصابة، بينهم أكثر من 286 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,519 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

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