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الأهلي يتسلم ٣٥٠ ألف دولار من كاف ويشكر أبوريدة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:55 م
بوابة الفجر
علي نبوي

تسلمت إدارة النادي الأهلي مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم 

وأسفرت اتصالات أبوريدة لدى مسؤولو كاف عن سرعة صرف أجزاء كبيرة من مستحقات الأندية المصرية الثلاثة " الأهلي والزمالك وبيراميدز" لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية 

وتدخل أبوريدة لدى كاف دعما للأندية المصرية الثلاثة المتأهلة للدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية؛  في الحصول على مستحقاتها لدى كاف وذلك تقديرا منه للظروف التي تعيشها الأندية المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب أزمة كورونا 

وتوجهت الأندية المصرية الثلاثة بالشكر للمهندس هاني أبوريدة على جهوده التي بذلها والتواصل مع الاتحاد الأفريقي وكذلك التواصل مع إدارة الأندية المصرية الثلاثة حتى تأكد من تسلم كل نادي مستحقاته لدى كاف 

ومان الأهلي وأندية مصر الثلاثة قد تواصلوا اكثر من مره مع مسؤولي الكاف في الفترة الماضية لسرعة الحصول على المستحقات المتأخرة لدى كاف إلا ان جهود أبوريدة أسفرت عن حصول النادي على جزء من  مستحقاته المالية لدى كاف.

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