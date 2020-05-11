الأهلي يتسلم ٣٥٠ ألف دولار من كاف ويشكر أبوريدة

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الأهلي يتسلم ٣٥٠ ألف دولار من كاف ويشكر أبوريدة
الإثنين 11/مايو/2020 - 09:55 م
علي نبوي
تسلمت إدارة النادي الأهلي مبلغ ٣٥٠ ألف دولار من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم وذلك بعد تدخل المهندس هاني أبو ريدة عضو المكتب التنفيذي بالاتحاد الأفريقي والاتحاد الدولي لكرة القدم
وأسفرت اتصالات أبوريدة لدى مسؤولو كاف عن سرعة صرف أجزاء كبيرة من مستحقات الأندية المصرية الثلاثة " الأهلي والزمالك وبيراميدز" لدى الاتحاد الأفريقي لكرة القدم في الفترة الحالية
وتدخل أبوريدة لدى كاف دعما للأندية المصرية الثلاثة المتأهلة للدور قبل النهائي للبطولات الأفريقية؛ في الحصول على مستحقاتها لدى كاف وذلك تقديرا منه للظروف التي تعيشها الأندية المصرية في ظل توقف النشاط الرياضي في مصر والعالم بسبب أزمة كورونا
وتوجهت الأندية المصرية الثلاثة بالشكر للمهندس هاني أبوريدة على جهوده التي بذلها والتواصل مع الاتحاد الأفريقي وكذلك التواصل مع إدارة الأندية المصرية الثلاثة حتى تأكد من تسلم كل نادي مستحقاته لدى كاف
ومان الأهلي وأندية مصر الثلاثة قد تواصلوا اكثر من مره مع مسؤولي الكاف في الفترة الماضية لسرعة الحصول على المستحقات المتأخرة لدى كاف إلا ان جهود أبوريدة أسفرت عن حصول النادي على جزء من مستحقاته المالية لدى كاف.
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