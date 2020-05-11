حلمي بكر: "حمو بيكا عرض عليا فلوس ورفضته"

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أوضح الملحن حلمي بكر أنه يُريد منع بعض المطربين من الغناء، لكنه لم يكشف عن أسمائهم.



كما تحدث حلمي بكر، خلال حلوله ضيفًا في برنامج "شيخ الحارة والجريئة" مع المخرجة إيناس الدغيدي، حيث قال :"فيه مغنيين كتير نفسي أقعدهم فى البيت بس لو قلت اسم حدآخر منهم هشهره وهنجحه وهخليه يرفع أجره،لافتًا أنه كان يقول الأسماء قديمًا ومع تغير الحال أصبحت الجرآة ترفع من أسهم المطرب وتجعله يرفع أجره.



كشف حلمي بكر عن الصفات التي يجب توافرها في المطربين وهي:" القبول والمادة اللي هيتقبل بيها والذكاء وعقل يدير هذا الصوت ".



كما أشار حلمى بكر أن المطرب الشعبي حمو بيكا طلب منه أن يقوم بالتلحين له مقابل إعطائه أموال عديدة، حيث قال :"هو عرض علي وأنا رفضت،ربنا يوفقه،المسيرة ماشية والطابور طويل، فيه مطربين نجحوا بالضجة،وأول واحد كل ما يطلع آخر واحد هيقع الأولاني، لأنه مطرب لكل صباح"، لافتًا إلى أنه يحب سماع صوت أحمد شيبة ورضا البحراوي.



وأضاف حلمي بكر أن في الماضي كان هناك نظام للمنتسبين على نقابة المهن الموسيقية وهو أن يدفع المنتسب مبلغ من المال مقابل الحصول على تصريح للغناء، حيث قال :بيكا عرض علي فلوس بس أنا مش هفيده، كان فى نظام اتعمل زمان فى نقابة الموسيقيين بالنسبة للمنتسبين، ولكن النقابة بدأت تتصدى لهم، وأنا أرفض شعبة الغناء الشعبي، فهل الحرامي له شعبة؟".



وأوضح حلمي بكر رأيه في وجود المطرب الشعبي سعد الصغير،حيث قال :"زمان كان فيه شكوكو وإسماعيل ياسين ماتخرجوش من معاهد، بس كانوا موهوبين، وثقفوا نفسهم بنفسهم، وهو ما ينطبق على سعد الصغير، واللى قبلته لأن لديه قبولاً ودمه خفيف والأفراح كلها بتطلبه دلوقتي".