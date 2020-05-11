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أبرز ما جاء في الحلقة الثامنة عشر من"الاختيار" لـ أمير كرارة

الإثنين 11/مايو/2020 - 09:56 م
بوابة الفجر
ولاء عبد الناصر
عرضت منذ قليل الحلقة الثامنة عشر، من مسلسل "الاختيار"، الذي يتناول حياة الشهيد أحمد المنسي، قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح المصرية عام 2017، أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء، بقرار بيت المقدس بالاستيلاء على أموال المسحيين والمسلمين غير الملتزمين.


أبرز ما جاء في الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "الاختيار":

_دارت أحداث الحلقة الثامنة عشر حول قيام الإرهابى هشام عشماوي الذي يجسد شخصيته الفنان أحمد العوضي، بتنصيب نفسه أميرًا للجماعة بشكل مؤقت بسبب مرورهم بأزمة كبيرة بعد رحيل أبوعبدالله.

_يقوم عشماوى بأخذ رجاله والمجموعة التي توجد في الإسماعيلية وينضم لمعسكر التكفيريين في الصحراء الغربية الذي يترأسه صديقه عماد الذي يقدم شخصيته عابد عناني.

_يقوم هشام عشماوي عشماوي بقتل عدد من الضباط وعساكر الشرطة في أحد أكمنة الشرطة على الطريق الصحرواي.

_يعرض المنسي على سالم شيخ شباب سيناء التعاون معه لحماية أرض سيناء من التكفيريين، ولكن الأخير يرفض في البداية، ولكن بعد ذلك يعيد تفكير في الأمر ويقترب من الموافقة ومساعدته.

يذكر أن مسلسل الاختيار يشارك في بطولته بجانب أمير كرارة كلا من أحمد العوضي، دينا فؤاد، سارة عادل، ضياء عبد الخالق، وتأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج شركة سنرجي

ويشارك أيضاً مجموعة من النجوم كضيوف شرف فى أحداث مسلسل الاختيار، ‏الذى تدور أحداثه فى إطار تشويقى، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد ‏إمام، كريم محمود عبد العزيز، ماجد المصرى، محمد رجب، صلاح ‏عبد الله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبد الخالق، وآخرون‎.

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مسلسل عشماوي امير كرارة العوضي الحلقة الثامنة عشر الاختيار

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