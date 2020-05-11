سائق شاحنة الوقود البطل: تكريم الدولة لي أدخل السعادة على أسرتي



وأوضح "سالم" أنه بمجرد ملاحظته النار وهي تشتعل في الشاحنة، لم يفكر إلا في الابتعاد قدر المستطاع عن المنطقة السكنية تجنبًا لانفجار الوقود، والذي كان سيتسبب في كارثة، لذلك قاد طلعت الشاحنة بعيدًا عن محطة البنزين والمنطقة السكنية إلى منطقة جبلية أثناء اشتعال بعض الأجزاء في الشاحنة، وفور وصوله لمنطقة جبلية قام بحل الجرار ليبعد الاشتعال عن بقية الشاحنة.



وأشار إلى أن سرعة استجابة قوات الحماية المدنية التي دفعت بأكثر من 15 سيارة إسعاف، بالإضافة إلى مشاركة المئات من سكان المنطقة في المساعدة في إطفاء الحريق، هي التي ساعدت في إخماد الحريق في وقت قياسي، ورغم الخسائر المادية التي حلت بمحطة الوقود والتي لا تقل عن مليون جنيه، إلا أن الخسائر مقارنة بكارثة الانفجار لا تذكر.



من جانبه، كرم الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية السائق طلعت سالم، صباح اليوم الاثنين، عن دوره البطولي في إنقاذ المواطنين ومدينة الـعاشر من رمضان من كارثة مروعة كانت ستحدث لولا موقفه البطولي





قال طلعت سالم، سائق شاحنة الوقود التي اندلعت فيها النيران، إن محافظ الشرقية كرمه اليوم ومنحه شهادة تكريم ووعده بالحصول على شقة بمدينة العاشر من رمضان، مشددًا على موقف الدولة معه أدخل الفرحة على أسرته وكافة جيرانه.وأضاف " سالم" خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أنه في غاية السعادة تجاه تكريم الدولة له، وتابع:"البيت عندي كله مبسوط وفرحان".من جانبها قالت زوجة السائق، إن الجميع يأتي إلى منزلهم لتهنئاتهم على تكريم الدولة لهم، وتابعت:" أنا مبسوطة وفرحانة جدًا من اللي عمله زوجي".واستطاع السائق طلعت سالم 51 عامًا أن ينقذ مدينة العاشر من رمضان التابعة لمحافظة الشرقية شمال مصر، من كارثة مروعة، أمس الأحد، بعدما لاحظ أثناء تفريغه الشاحنة التي تحمل 45 طنا من الوقود اشتعال النيران في جزء من الشاحنة، فسارع بالخروج بها بعيدًا عن المنطقة السكنية لحماية أرواح المواطنين من خطر انفجار الشاحنة.