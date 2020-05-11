محافظ الشرقية يعلن ارتفاع مصابي كورونا إلى 278 حالة



وعرض المحافظ تقرير عن الإجراءات التي تم اتخاذها للمناطق والمدن الصناعيه من حيث إجراءات الغلق والتعقيم والتطهير في حاله ثبوت ظهور حالات اصابه جديده وسط العاملين في المصانع والشركات بتلك المناطق الصناعيه والتي تبدأ بالغلق ٤٨ ساعه تجدد وفقا للقانون وكذلك توقيع الغرامات الماليه

وخلال الاجتماع وجه المحافظ مديري مديريتي القوي العامله والصحه بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المنشآت الصناعيه والغذائيه بالمناطق الصناعية للتأكد من التزامهم بتطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهه فيروس كورونا وحماية العاملين بها مؤكدا انه في حاله استمرار تزايد حالات الاصابه بالمناطق الصناعية سيتم غلق المنشأه التي سيظهر بها حالات اصابه بالفيروس



وشدد المحافظ علي وكلاء وزارات ( الصحة - الطب البيطري - الزراعه - التضامن) بتكثيف اعمال التطهير والتعقيم لكافه المنشآت العامه والخدمية والشوارع بمختلف مراكز ومدن المحافظه.



وخرج الاجتماع بعدد من التوصيات جاء مفادها كالاتي:

١- مخاطبه السيده الدكتوره وزيره الصحه لتدعيم مستشفي الحميات بالزقازيق بجهاز اشعه مقطعيه لاجراء الفحوصات الطبية اللازمة للمصابين والحالات المشتبه اصابتها بالفيروس.

2- عدم السماح للمواطنين بدخول اي جهه حكوميه دون ارتداء الكمامة الواقية.

3- تكليف الساده رؤساء المراكز والمدن بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني بعمل لوحات ارشاديه تتضمن اجراءات وطرق الوقايه من فيروس كورونا المستجد.

4- التنسيق بين الجهات المعنية ( الصحه - التضامن الاجتماعي - الطب البيطري - المجلس القومى للمرأة) لتنظيم حملات توعويه بمختلف قري ومراكز ومدن المحافظة.

5- توفير اكبر عدد من الكمامات للعاملين بالجهاز الحكومي للحفاظ على صحة العاملين.

6- عدم الموافقة علي منح الأطباء اي اجازات وكذلك منع التنقل بين الاقسام والادارات المختلفه بالقطاع الصحي.

7- التنسيق بين مديريه الصحه وهيئه التأمين الصحي وجامعة الزقازيق لتوفير فرق طبية مدربة لمتابعة مستشفيات العزل الطبي والاسر الخاضعه لإجراءات العزل الصحي بمنازلهم.

8- التنسيق مع الجمعيات الاهليه ومؤسسات المجتمع المدني لتوفير كافه اوجه الدعم لمستشفيات العزل والحميات والصدر.

9- إلزام المصانع والشركات بالتنسيق مع مديريه الصحه للتخلص الامن من النفايات الطبية ونقلها للمدفن الصحي بالخطاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

10- توفير اماكن لانتظار سيارات الاسعاف بالقرب من مستشفيات العزل والصدر والحميات لتكون جاهزه لاستقبال اي حالات طارئة.

ترأس الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية الإجتماع الأسبوعي للجنة العليا للصحة والوقاية لمتابعه تطبيق الاجراءات الاحترازية والوقائية المتخذه لمواجهة فيروس كورونا في حضور اللواء السعيد عبد المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات واعضاء اللجنه وذلك بقاعه الاجتماعات بالديوان عام محافظه الشرقية.واستعرض المحافظ في بداية الاجتماع الموقف الحالي لعدد حالات الاصابه بفيروس كورونا بمختلف مراكز ومدن المحافظة والتي تضاعفت من 164 الاسبوع الماضي حتي وصلت 278 حاله، مؤكدا استمرار رفع حاله الطوارئ والاستعداد لتقديم كافه اوجه الخدمات الصحيه والغذائيه للمصابين بمستشفيات العزل الطبي والاسر الخاضعه لاجراءات العزل الطبي بمنازلهم.وقال المحافظ إننا في مرحله حرجة تتطلب منا الالتزام الكامل بارتداء الكمامات الواقيه والبعد عن التجمعات والاهتمام باعمال التطهير والتعقيم بصفه مستمره مناشدا المواطنين بالتوقف عن التكالب علي شراء السلع والمواد الغذائية غير الضرورية والإلتزام التام بساعات حظر التجوال المقرره من الساعه التاسعه مساء وحتي السادسه صباح اليوم التالي وقرار غلق المحال التجاريه من الساعه الخامسه مساء وذلك تفعيلا للاجراءات الاحترازية والوقائيه المتخذه لمواجهة فيروس كورونا المستجد.واستعرض الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل الصحه بالشرقيه، آخر المستجدات في جائحه كورونا المستجده من حيث عدد الإصابات والتي وصلت إلى 278 أصابه مشيرا إلى استقبال مبنى العزل الطبي التابع لمديريه التضامن الاجتماعي والهلال الأحمر المصري بقريه شيبه التابعه لمدينه الزقازيق 90 حالة مصابه بالفيروس خفيفه الأعراض منهم 33 من محافظه الشرقيه والباقي من محافظات أخرى وتم عمل كافه الفحوص الطبية اللازمة وسحب العينات لهم مضيفا أن عدد الحالات التي تماثلت للشفاء وصلت إلى 16 حالة، وتم تخصيص دور كامل بمبنى العزل للمتعافين لمباشرتهم قبل العوده لمنازلهمومن جانبه أكد الدكتور أحمد علي مدير مرفق الإسعاف على التعاون الكامل بين المرفق والجهات الأخرى والاستجابات السريعه من قبل المرفق للبلاغات فيما يخص نقل المرضى المشتبه في إصابتهم أو المصابين فعليا ونقلهم لمستشفيات العزل وكذلك نقل جثامين المتوفين من المصابين بفيروس كورونا.كما قدمت الدكتوره عايدة عطية، مقررة المجلس القومي للمرأه بالمحافظة، تقريرا عن ما تم تفعيله من توصيات اللجنه في اجتماعها الأخير حيث تم تنظيم زيارات منزليه لعدد416 قريه وتابع لتوعية المواطنين والاسر بفيروس كورونا واعراضه وطرق الوقاية منه وذلك بمشاركه 840 رائده ريفيه صحيه و114 رائده ريفيه مجتمعيه تابعه لمديريه التضامن و122 رائدة ريفية مجتمعيه تابعه لمديريه الزراعة.كما قدم كلا من الدكتور عبدالسلام عيد عميد كليه الطب بجامعه الزقازيق، والدكتور وليد ندا مدير مستشفيات جامعه الزقازيق تقريرا عن جاهزيه مستشفيات الجامعه واطقمها الطبيه وامكانياتها العلاجيه وخدماتها اللوجستيه واستعدادها لاستقبال ايه حالات اصابه فضلا عن قيامها بتقديم الخدمات الصحيه للمصابين من الفرق الطبيه بمستشفيات الجامعه والمخالطين لهم.كما أكد كلا من الدكتور جمال سلامه مدير عام التأمين الصحي بالشرقيه والدكتور عبد الكريم العراقي مدير مستشفى الأحرار بالزقازيق عن جاهزيتهما لتقديم الخدمات الطبيه والعلاجية لايه حالات جديده يتم إصابتها سواء من محافظه الشرقية أو المحافظات الأخرى.