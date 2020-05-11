عاجل - سرقة قناة مرتضي منصور على يوتيوب

تعرضت القناة الرسمية لرئيس مجلس إدارة نادي الزمالك المستشار مرتضي منصور على موقع "يوتيوب" الخاص بالفيديوهات للسرقة بشكل مفاجيء خلال الساعات القليلة الماضية.





وقام سارقي القناة الخاصة بمرتضي منصور على اليوتيوب بتغير اسمها، قبل أن يقوموا مباشرة بمسح كل الفيديوهات القديمة على القناة، والتي سجلها رئيس القلعة البيضاء.





وتم تغيير اسم قناة رئيس الزمالك، إلى "مؤسسة ستيف وزنياك" وهي مؤسسة تابعة لمالك شركة "أبل" العالمية، الأمريكي ستيف جوبز .



