نشأت الديهي لمنتقدي مسلسل الاختيار: مالقوش في الورد عيب"

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن محمد الصغير "الرخيص"، يهاجم مسلسل الاختيار، معقبًا: "مالقوش في الورد عيب قالوا أحمر الخدين".

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الاثنين، أن محمد الصغير، الهارب إلى تركيا نشر تغريدة عبر صفحته بموقع التدوينات القصيرة "تويتر"، قال فيها: "بيتر ميمي مسيحي الديانة، وباهر دويدار مجهول الهوية، قدما مسلسل الاختيار بتوجيه وتمويل من النظام المصري، المسلسل يطعن في قضايا إسلامية بالغة الخطورة ويتعمد تشويه أئمة المسلمين الكبار، لكن يبدو أن قانون تجريم التعرض للرموز متوقف، وستعتبر تغريدتي فقط هي التي تكرس للطائفية الدينية"، معقبًا: "أنت عايز تعمل فتنة طائفية".





وأكد أن نجل الشيخ إسحاق الحويني، حاتم الحويني، نشر تغريده أيضًا يهاجم فيها مسلسل الاختيار، قائلًا: "أينتظر من مسلسل مؤلفه (باهر_دويدار)، ومخرجه (بيتر ميمي) أن ينصروا قضية للمسلمين؟، لماذا سُمح لهم بإلصاق تهم الإرهاب بـ الإسلام؟!، لماذا سُمح لهم بالكذب على علمائنا كـابن تيمية وبث أفكار الجهمية في ترويج قضية القرآن مخلوق، والتي ردها العلماء في كتبهم وجُلد فيها الإمام أحمد-؟!"، معقبًا: "أنتم من اختطفتم الدين".





وشهدت الحلقة 17 من مسلسل «الإختيار»، للفنان أمير كرارة، والذي يجسد حياة الشهيد أحمد منسي، مصرع الإرهابي توفيق فريج، زعيم تنظيم أنصار بيت المقدس، والشهير بـ«أبوعبدالله»، الشخصية التي قدمها الفنان ضياء عبدالخالق.





وكشفت تحقيقات النيابة العامة في عام 2014، أن المتهم توفيق محمد فريج زيادة، الملقب بـ«أبوعبدالله»، قائد جماعة أنصار بيت المقدس، وتبين أنه «تاجر عسل» يقيم في العريش بمحافظة سيناء «هارب».





تحول فريج من تاجر إلى إرهابى، بعدما أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ على خلافِ أحكامِ القانون، الغرضُ منها الدعوةُ إلى تعطيلِ أحكامِ الدستورِ والقوانينِ ومنعِ مؤسساتِ الدولةِ والسلطاتِ العامةِ من ممارسةِ أعمالها والاعتداءِ على الحريةِ الشخصيةِ للمواطنين والإضرارِ بالوحدةِ الوطنيةِ والسلامِ الاجتماعى.





وأكد أنه أنشأ وأسسَ ونظمَ وأدارَ وتولى زعامةَ جماعةِ أنصارِ بيتِ المقدسِ، التي تدعو لتكفيرِ الحاكمِ وشرعيةِ الخروجِ عليه وتغييرِ نظامِ الحكمِ بالقوةِ والاعتداء على أفرادِ القواتِ المسلحةِ والشرطةِ ومنشآتهما، واستباحةِ دماءِ المسيحيين ودور عباداتهم واستحلالِ أموالهم وممتلكاتهم، واستهدافِ المنشآتِ العامةِ والمجرى الملاحى لقناةِ السويسِ والسفنِ المارة به.





ومن خلال توليه أمر جماعة انصار بيت المقدس، أشأ مجلس شوري للجماعة وقام بتجنيد لعدد من ضباط الجيش المفصولين، ومن أبرزهم الإرهابي هشام عشماوي.



