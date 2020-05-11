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نجم الزمالك على طاولة المقاولون

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:16 م
بوابة الفجر
يستهدف نادي المقاولون العرب التعاقد مع محمد عنتر لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

لاعب وسط الزمالك رحب بالانتقال إلى صفوف المقاولون العرب، بداية الموسم الجديد، حسب ما صرح مصدر داخل نادي ذئاب الجبل، في حالة موافقة إدارة القلعة البيضاء.

وأوضح المصدر أن الفترة المقبلة سوف تشهد اتصالات مباشرة بين إدارة الزمالك والمقاولون للحصول على خدمات محمد عنتر.

جدير بالذكر أن محمد عنتر كان انتقل إلى صفوف الزمالك في انتقالات يناير 2018، قادما من نادي الاسيوطي "بيراميدز حاليا".



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