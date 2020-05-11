طرقة مختلفة لتحضير الفول على مائدة السحور

يمكنك عزيزتي تحضير طبق الفول بأكثر من طريقة مختلفة، حيث يعتبر طبق الفول من الأطباق الأساسية على مائدة السحور، ومن هنا نقدم لكِ طرق مختلفة حضري ما يحلو لكِ على مائدة رمضان.





طريقة تحضير الفول بالطماطم

- ضعى قليل من الزيت فى إناء ثم ضعى الثوم المقطع لقطع صغيرة ويمكنكِ إضافة الفلفل الحامى حسب رغبتك.

- ضعى الطماطم المقطعة مع التقليب حتى تذبل واتركيها حتى تتصلصل أو تثقل ويقل حجمها.

- قومى بإضافة الفول والملح والكمون والشطة، ويمكن أن تضعى الطحينة والليمون.





طريقة عمل الفول بالبيض

- قومى بقلى البيض فى سمن وضيفى إليه الملح والفلفل.

- ضيفى البيض المقلى إلى طبق الفول وتبليه بالملح والفلفل والشطة، ويمكن تناوله مع السلطة الخضراء والخبز الساخن، كوجبة متكاملة فى السحور.





طريقة عمل الفول بالزيت الحار

- ضعى الثوم ليحمر قليلًا ثم ضيفى إليه الفول والملح والفلفل والكمون.

- ضعى عصير ليمونة على الفول وقلبيه، وضيفى ملاعق من الزيت الحار وزينى الطبق بالبقدونس.



