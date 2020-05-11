Advertisements

اليمن تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:09 م
بوابة الفجر
الفجر

أعلنت السلطات الصحية اليمنية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 5 إصابات وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في عموم البلاد، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.

أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم أمس الأحد، عدن مدينة موبوءة بعد اتساع دائرة انتشار كورونا في محافظة عدن، وفي العديد من المحافظات اليمنية، وارتفاع حصيلة الوفيات بشكل مخيف في ظل إهمال وقصور المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وعدم اتخاذ أي تدابير صحية لمجابهة انتشار الوباء، بحكم أنه أصبح يقدّم كسلطة أمر واقع وفقاً لإعلانه الإدارة الذاتية الشهر المنصرم على عدن بعد سيطرة ميليشياته عسكرياً عليها.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 4,236 مليون إصابة، بينهم أكثر من 286 ألف حالة وفاة، وأكثر من 1,519 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين. كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

كما يذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

اصابات جديدة بفيروس كورونا

أخبار تهمك

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 14 ساعة

الزمالك يصارع الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ ساعتين

"المرور" تستلم رادار "الساهر" الجديد.. تعرف على التفاصيل

منذ يوم

مجلس الوزراء يفجر مفاجأة بشأن وفيات كورونا

منذ يومين

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 5 ساعات

تحذير هام من البنك الأهلي بشأن عمليات نصب على العملاء

منذ يوم

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 14 ساعة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 13 ساعة

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 8 ساعات

مذبحة مرتقبة في برشلونة

منذ أقل من ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 11 ساعة

وائل الإبراشي: "كورونا" سيستمر لعدة أشهر وعلينا التعايش معه (فيديو)

منذ يوم

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

منذ يوم

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ أقل من ساعتين

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:16 م

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

11:08 ص

تحذير عاجل من "الأطباء": إصابات كورونا ترتفع بشكل جنوني.. والحظر الكامل ضروري

06:52 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟