اليمن تعلن تسجيل 5 إصابات جديدة بفيروس كورونا





أعلنت السلطات الصحية اليمنية، مساء اليوم الإثنين، تسجيل 5 إصابات وحالة وفاة واحدة جديدة بفيروس كورونا المستجد المسبب لمرض "كوفيد - 19" في عموم البلاد، نقلاً عن فضائية سكاي نيوز بالعربية.





أعلنت اللجنة الوطنية العليا للطوارئ لمواجهة وباء كورونا في اليمن، يوم أمس الأحد، عدن مدينة موبوءة بعد اتساع دائرة انتشار كورونا في محافظة عدن، وفي العديد من المحافظات اليمنية، وارتفاع حصيلة الوفيات بشكل مخيف في ظل إهمال وقصور المجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات وعدم اتخاذ أي تدابير صحية لمجابهة انتشار الوباء، بحكم أنه أصبح يقدّم كسلطة أمر واقع وفقاً لإعلانه الإدارة الذاتية الشهر المنصرم على عدن بعد سيطرة ميليشياته عسكرياً عليها.



