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تشيلسي يرصد صفقة ذهبية

الإثنين 11/مايو/2020 - 10:17 م
بوابة الفجر
أشارت تقارير صحفية، أن فرانك لامبارد المدير الفني لفريق تشيلسي، يرغب في تعزيز هجومه خلال الفترة المقبلة.


وبحسب صحيفة "ذا صن، فإن لامبارد يرغب في التعاقد مع داريس ميرتينز لاعب نابولي خلال الفترة المقبلة.


وتابعت الصحيفة، أن ميرتينز رفض تجديد عقده مع نابولي، ويرغب لامبارد في تعزيز هجومه بالتعاقد مع اللاعب في صفقة مجانية.


وأتمت الصحيفة، أن لامبارد قد تواصل مع اللاعب من أجل معرفه رأيه في الانضمام للبلوز خلال الفترة المقبلة.
ويتنافس على ضم ميرتينز كل من تشيلسي الإنجليزي وإنتر ميلان الإيطالي.

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