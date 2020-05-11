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تعرف على أبرز أحداث الحلقة 18 من سكر زيادة

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:04 م
بوابة الفجر
لمياء علي
انطلقت منذ قليل الحلقة الثامنة عشر من المسلسل الكوميدي "سكر زيادة" للنجمة نادية الجندي، والنجمة نبيلة عبيد وذلك عبر فضائية Mbc مصر.

وخلال الحلقة أرادت عصمت الزواج من رجل يعمل بالجامعة ولكنه متزوج وتخفي عن والدتها فوزية الأمر لأنها سترفض.

وعندما أخبرت عصمت فوزية عن حقيقة الأمر، قالت لها والدتها إن لديه ابن من ذوي الاحتياجات الخاصة ويريد طرده من منزله فترفض الزواج منه.

يذكر أن مسلسل "سكر زيادة"، بطولة نادية الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب، هالة فاخر، حسني شتا، هنادي مهنا، ميدو عادل، مي الغيطي، وعدد من ضيوف الشرف، ومن إخراج وائل إحسان.

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الحلقة الثامنة عشر

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