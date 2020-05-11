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القبض على أحمد صيام عليه بتهمة السرقة "جمع سالم"

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:12 م
بوابة الفجر
رشا عادل
بدأت شاشة قناة "النهار دراما" عرض الحلقة 19 للفنانة زينة، وشهدت الحلقة تطور كبير في الأحداث حيث القت الشرطة القبض على الفنان أحمد صيام "عباس" بعدما وجدت تمثال من الفيلا التي قام بسرقتها ابنه الفنان أحمد سلطان "صابر"، وابنه بالتبني الفنان محمد شاهين "يونس".


وعندما قبض عليه تواصل مع ابنته وأخبرها بضرورة أخفاء مستندات الفيلا، وعندما كانت تبحث عن مكان لأخفاء المستندات به دق جرس الباب فوجدت الفنان ميدو عادل "يوسف" وطلبت منه أن يأخذ هذه المستندات ويذهب قبل ما تأتي الشرطة لتفتيش المنزل فوافق.


مسلسل "جمع سالم"، تدور أحداثة في إطار أجتماعي حول قضية التبني، ويشارك في بطولته الفنانة زينة وريم البارودي وماجدة منير وميدو عادل.

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