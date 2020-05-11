Advertisements

الجابر: هناك تطورات في نماذج الاقتصاد وأنماط العيش بسبب كورونا

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:04 م
رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي الدكتور سلطان الجابر
رئيس المجلس الوطني للإعلام الإماراتي الدكتور سلطان الجابر

قال وزير دولة رئيس المجلس الوطني للإعلام بالإمارات الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، اليوم الإثنين، إن دعوة نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، إلى اجتماعات حكومية لصياغة استراتيجية الدولة لمرحلة ما بعد فيروس كورونا المستجد "كوفيد - 19" تعكس نهج الفكر الاستباقي، لافتاً إلى أن الاستباقية والإيجابية عنوان المرحلة، والتى عززت المكانة الإنسانية للإمارات.

وأضاف الجابر: أن رؤية ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان في التواصل مع زعماء العالم ومد يد الخير للمساعدة، والتى رسخت نهج الدبلوماسية الاستباقية للدولة خاصة وان العالم يواجة تحدي انتشار فيروس كورونا، مشيراً إلى أن العالم يتغير وسيكون هناك تطورات في نماذج الاقتصاد وفي أنماط العيش والإنتاج والاستهلاك.

وأوضح أن قطاعات النمو بعد كورونا التكنولوجيا المبتكرة وتطبيقات الذكاء الاصطناعي وزيادة التحول الرقمي والتجارة عبر الإنترنت، والإعلام الإلكتروني، وخصوصية البيانات، والرعاية الصحية، والأمن الغذائي وسلاسل التوريد وغيرها.

وتابع: "يركز العالم خلال هذه المرحلة على إجراءات التأقلم والتكيف مع فيروس كورونا لحين اكتشاف علاج ناجح ولقاح واق، سيكون هناك الكثير من المتغيرات والتطورات الاقتصادية والاجتماعية التي ستؤثر على أنماط الحياة"، موضحاً أن جميع المؤشرات تدل إلى أن تحفيز الاقتصاد العالمي بعد كورونا يتطلب من الحكومات إطلاق مشاريع عملاقة للبنية التحتية لرفع مستويات التوظيف وتنشيط دوران عجلة الاقتصاد.

وأفاد بأنه من الطبيعي الاستمرار في التركيز على الأولويات الاستراتيجية التي تساهم في ضمان الأمن الوطني، وتدعم جهود وتنويع الاقتصاد، وتوفر فرص عمل جديدة للمواطنين، وتستقطب رؤوس الأموال والاستثمارات الخارجية من خلال المزايا التنافسية الفريدة للدولة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كورونا الجابر

أخبار تهمك

محام يتهم مخرج "البرنس" بسرقة قصة المسلسل (مستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

الزمالك يصارع الأهلي على ضم نجم بيراميدز

منذ حوالي 3 ساعات

خبير اقتصادي يكشف حقيقة انخفاض رواتب الموظفين بعد العيد

منذ حوالي 16 ساعة

دولة عربية تعلن تسجيل صفر إصابات فيروس كورونا

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

منذ حوالي 4 ساعات

عمرو أديب يكشف كذب الإخوان.. ويؤكد: "استغلوا ابني" (فيديو)

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الأهلي يتفق مع نجمه على بنود تجديد عقده

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

منذ ساعتين و 48 دقيقة

ظاهرة غريبة تجتاح البلاد خلال الفترة المقبلة.. الأرصاد تحذر

منذ حوالي 3 ساعات

لجنة الفيروسات: الأسبوعان المقبلان هما الأخطر على مصر

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

منذ حوالي 7 ساعات

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

منذ نصف ساعة

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

منذ أقل من ساعتين

صفقة تبادلية تقرب الأهلي من "الزئبقي" الجديد

منذ ساعة

أول تعليق من مستشار الرئيس على فرض حظر التجوال الكامل

منذ حوالي 16 ساعة

أبو عبدالله.. 7 معلومات عن قائد الإرهابيين الذي ظهر في مسلسل الاختيار

منذ حوالي 12 ساعة

موضوعات متعلقة

أستاذ فيروسات: إعداد لقاح لـ"كورونا" مسألة وقت ليس أكثر

تعقيم وتطهير المدارس والمنشأت التعليمية ببورسعيد لمواجهة فيروس كورونا

النشاط الصناعي الأمريكي دخل مرحلة الإنكماش خلال مارس الماضى

برلماني: قرارات البنك المركزي تخفف من شدة الظروف الاقتصادية

البنك الدولى: كورونا يدفع الاقتصاديات الناشئة لتحقيق أول انكماش اقتصادي منذ 60 عام

البنك الدولي يتوقع ركود اقتصادات الدول النامية بشكل أكثر حدة خلال 2020

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
10:14 م

عاجل.. "الصحة" تطالب بتطبيق حظر شامل في هذا الموعد

أحمد موسى يزف بشرى سارة عن مصل فيروس كورونا (فيديو)

11:32 م

عاجل.. "التعليم" تحسم الجدل وتعلن رسميا موعد التقديم لرياض الأطفال

08:26 م

عاجل.. MBC تحذر من صفحات مُزيفة على مواقع التواصل الاجتماعي تروج لمسابقات ومشاريع وهمية

09:16 م

عاجل.. وزارة الصحة تعلن تراجع إصابات ووفيات كورونا

05:27 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار ومكاسب

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: بلقيس.. الملكة القاتلة

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: أسرار «الدولة العميقة» ولماذا تطارد ترامب؟