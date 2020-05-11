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بعد قليل.. الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "فرصة تانية"
الإثنين 11/مايو/2020 - 11:16 م
نادين نجدي
تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءً طوال شهر رمصان الكريم.
وتعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.
كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.
وتعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.
كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.
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