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بعد قليل.. الحلقة الثامنة عشر من مسلسل "فرصة تانية"

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:16 م
بوابة الفجر
نادين نجدي
تذاع حلقات مسلسل "فرصة تانية"، يوميًا على قناة أون في تمام الساعة 11:45 مساءً طوال شهر رمصان الكريم.

وتعرض الحلقة الثامنة عشر من مسلسل"فرصة تانية"على قناة "cbc"، على أن يكون العرض الاول الساعة 12 صباحًا، والعرض الثاني الساعة 4 وربع صباحًا، والعرض الثالث الساعة 5 مسًاء، والعرض الثالث الساعة 1 وربع ظهرًا.

كما يعرض على قناة "dmc" على أن يكون العرض الاول في تمام الساعة 10 ونصف، والعرض الثاني 5 ونصف.

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فرصه تانيه فرصه تانيه الحلقة الثامنة عشر

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