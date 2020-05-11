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حقيقة رحيل فرجاني ساسي عن الزمالك

الإثنين 11/مايو/2020 - 11:30 م
فرجاني ساسي
فرجاني ساسي
علي خلاف
كشف مصدر مسئول داخل نادي الزمالك، حقيقة وصول عروض تركية للتفاوض بشأن ضم التونسى فرجانى ساسى، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وقال المصدر فى تصريحات صحفية مساء اليوم الاثنين: "فرجانى ساسى لا يمتلك أى عروض رسمية خلال الفترة الماضية، وما يتردد فى عدد من الصحف المصرية والعربية غير صحيح".

وأضاف "هناك رغبة متبادلة بين الزمالك وفرجانى على استمراره مع الفريق بالموسم الجديد، باعبتاره من العناصر المهمة والأساسية".

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