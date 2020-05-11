الجيش الليبي: تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى البلاد





قال المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، مساء اليوم الإثنين، إن "تركيا نقلت 17 ألف إرهابي من سوريا إلى البلاد؛ لدعم مليشيات حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج خلال قتاله الجيش الوطني".





وأضاف المسماري: أن "قواتنا المسلحة تقوم بواجباتها في محاربة الإرهاب مستمدة شرعيتها من الشعب الليبي"، لافتاً إلى أن قبول الجيش للتفويض الشعبي يعني إسقاط الاتفاق السياسي، وما نتج عنه من كيانات سياسية.





وتابع: أن منظمة الأمم المتحدة لا تنقل إلا وجهة نظر جماعة الإخوان الإرهابية، وتتغافل عما يحدث على أرض الواقع، البيان الخماسي وثيقة اعتراف من المجتمع الدولي بمهام القوات المسلحة في محاربة المتطرفين والغزاة الأتراك .



